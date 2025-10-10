Mostro di Bargagli | 27 vittime 40 anni di misteri senza colpevoli

Oltre quarant'anni di misteri, 27 vittime, un unico filo conduttore. È il caso del mostro di Bargagli, un piccolo centro dell'entroterra genovese dove, tra il 1944 e il 1985, si è verificata un'insolita scia di sangue, che non ha visto responsabili, ma che si è chiusa anche con alcuni misteriosi suicidi. Il programma Psiche Criminale - Cold Case, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso, ai più sconosciuto. Le piste ricorrenti partono dal contrabbando di carne nel tempo di guerra, con vendette trasversali e persino un tesoro sottratto ai militari in fuga nel 1945. Ancora oggi, nessun delitto è stato risolto e, quindi, non c'è colpevole per la morte di 27 persone in quel piccolo centro in provincia di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

