Mostriamoci nel verde per la la giornata mondiale della salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si è svolta oggi la presentazione della mostra “Mostrandoci nel Verde”, un’iniziativa che mette al centro l’espressione personale e il benessere psicologico attraverso la scrittura e l’arte. La mostra raccoglie i lavori realizzati dai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it