Mostre Roma ottobre 2025 | al Ninfeo di Villa Giulia torna a scorrere l’acqua nell’ottava meraviglia del mondo con ‘The Eternal Duality’
Dopo decenni di silenzio, le fontane del Ninfeo di Villa Giulia tornano a scorrere. Un evento simbolico, che segna la rinascita di uno dei luoghi più suggestivi di Roma grazie alla mostra The Eternal Duality, firmata dall’artista giapponese Keita Miyazaki. Un incontro tra arte rinascimentale e contemporanea, dove l’acqua diventa linguaggio, memoria e rinascita. LEGGI ANCHE:– E’ il primo e vero ‘teatro d’acque di Roma: si trova proprio a Villa Giulia: lo hai mai visitato? Un dialogo tra epoche e culture. Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita la personale di Miyazaki, curata da Pier Paolo Scelsi e Ilaria Cera con la direzione artistica di Riccardo Freddo. 🔗 Leggi su Funweek.it
Weekend a Roma: mostre, spettacoli e street food dal 26 luglio
Ferragosto a Roma, musei aperti e mostre da vedere
