Mostra personale di Vanessa Litardi Luna
Testo curatoriale a cura di Gian Mauro Sales Pandolfini21 – 27 Novembre 2025, RomaDal 21 al 27 Novembre Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Vanessa Litardi,testo curatoriale a cura di Gian Mauro Sales Pandolfini,presso la galleria di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - personale
Alla galleria Michelacci la la mostra personale della pittrice Valentina Canali
Mostra personale di Athos Faccincani in Villa Matarazzo a Castellabate
«Confini di carta» la Mostra personale di Sara Lovari
Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Ettore Giaccari “Cattedrali della conoscenza” 11 - 16 aprile 2025 Medina Art Gallery - via Merulana 220, Roma L’arte del Maestro umbro Ettore Giaccari ci guida attraverso un viaggio di riflessioni senz - facebook.com Vai su Facebook