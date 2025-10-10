Mostra personale di Alessandro Negrini Out of dark

Mostra personale di Alessandro Negrini OUT OF DARK Testo curatoriale di Livia Occhigrossi 31 Ottobre - 6 Novembre 2025, Roma Dal 31 Ottobre al 6 Novembre Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Alessandro Negrini, testo curatoriale di Livia Occhigrossi, presso la galleria di via Angelo.

