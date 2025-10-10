Mostra a Napoli | Siamo tutti ad alto funzionamento!

Corpi che resistono e ricordano. Negli autoritratti di Kicca Tommasi il corpo non posa: testimonia - gravità, fragilità, verità. Un archivio intimo di dolore e desiderio che incontra gli scatti degli utenti del DSM ASL Napoli 3 Sud, per restituire voce a ciò che spesso non si può dire.Siamo tutti.

In questa notizia si parla di: mostra - napoli

L'?Ecce Homo? di Caravaggio è tornato a Napoli: la mostra al museo di Capodimonte

Due opere di Caravaggio in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli

E poi la mostra "Mischiamo le Carte" a Napoli, il "Gibellina Photo Road 2025", il "Positano Teatro Festival", il "Summer Jamboree" a Senigallia (Ancona) e altri appuntamenti da segnare in agenda

SPORT, ALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI TORNA LA FIERA DEL PADEL

Inaugurazione della mostra fotografica - Napoli oltre Napoli Palazzo Santa Maria Porta Coeli - Via Duomo 219 25 Settembre 2025 - 3 Ottobre 2025 ? dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Napoli, "Il Tempo Prezioso": orologi di Palazzo Reale in mostra al Tarì - Alcuni orologi del Palazzo Reale di Napoli, saranno esposti in una mostra dal titolo Il Tempo Prezioso al Centro Orafo il Tarì

Una mostra inedita racconta il legame inscindibile tra Totò e Napoli - L'esposizione in programma nei prossimi mesi nel capoluogo campano celebra Totò e Napoli, raccontando le molteplici e reciproche influenze tra il grande comico e la sua città attraverso numerosi