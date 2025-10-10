Morto schiacciato dal trattore Federacma | Tre decessi in pochi mesi serve subito la revisione obbligatoria

Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, esprime cordoglio alla famiglia e alla comunità di Dogliola per la perdita di Rocco Ottaviano, l'uomo deceduto a 90 anni in un incidente agricolo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

