Morto Santo Pellegrino l' otorino maestro di diverse generazioni | Se ne va un pezzo di storia
Non era un semplice otorino. Il professor Santo Pellegrino, scomparso nelle scorse ore a 94 anni, era un pezzo di storia palermitana di questa branca della medicina. Ex primario di Villa Sofia e del Civico, aveva lavorato fino a poco tempo fa. Anche due dei suoi tre figli hanno intrapreso la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
