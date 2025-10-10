Morto l'imprenditore Stefano Preziosi | Aprì ristoranti ai Quartieri Spagnoli quando tutti li evitavano
Scomparso Stefano Preziosi, titolare dei ristoranti Valù e Hostaria Toledo, tra i primi a segnare la rinascita dei Quartieri Spagnoli. "Amava il rione, spazzava lui stesso nei vicoli per tenerli puliti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto l’imprenditore Stefano Preziosi: “Aprì ristoranti ai Quartieri Spagnoli, quando tutti li evitavano” - Lutto a Napoli per la morte di Stefano Preziosi, imprenditore napoletano, patròn di ristoranti importanti come la risotteria Valù e l'Hostaria Toledo in vico Lungo Gelso. Lo riporta fanpage.it
Lutto ai Quartieri Spagnoli, è morto il ristoratore Stefano Preziosi - Si è spento Stefano Preziosi, volto storico della ristorazione napoletana. Scrive internapoli.it