Morto l'imprenditore Stefano Preziosi | Aprì ristoranti ai Quartieri Spagnoli quando tutti li evitavano

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scomparso Stefano Preziosi, titolare dei ristoranti Valù e Hostaria Toledo, tra i primi a segnare la rinascita dei Quartieri Spagnoli. "Amava il rione, spazzava lui stesso nei vicoli per tenerli puliti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - imprenditore

È morto l'imprenditore Lorenzo Pollini: guidava un'azienda da 340 dipendenti

“È lui la vittima”. Frontale devastante, morto il famoso imprenditore

Incidente atroce sulla provinciale: morto il famoso imprenditore

morto imprenditore stefano preziosiMorto l’imprenditore Stefano Preziosi: “Aprì ristoranti ai Quartieri Spagnoli, quando tutti li evitavano” - Lutto a Napoli per la morte di Stefano Preziosi, imprenditore napoletano, patròn di ristoranti importanti come la risotteria Valù e l'Hostaria Toledo in vico Lungo Gelso. Lo riporta fanpage.it

morto imprenditore stefano preziosiLutto ai Quartieri Spagnoli, è morto il ristoratore Stefano Preziosi - Si è spento Stefano Preziosi, volto storico della ristorazione napoletana. Scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Imprenditore Stefano Preziosi