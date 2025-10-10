Quarantasette mogli, mariti, figli che oggi vivono un dolore che non si colmerà mai. È l’elenco tragico diffuso dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente a due giorni dalla 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebrerà domenica. Dietro a quei numeri, che si ripetono ogni anno come una condanna, ci sono storie, volti, famiglie. E ancora una volta il settore più colpito è quello della manifattura, lo stesso in cui, quattro anni fa, perse la vita Luana D’Orazio. Da allora il suo nome è diventato, suo malgrado, simbolo delle morti bianche, di un sistema che continua a non funzionare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti sul lavoro. La mamma di Luana : "Servono pene certe o il profitto vincerà"