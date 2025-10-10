Morti sul lavoro La mamma di Luana | Servono pene certe o il profitto vincerà
Quarantasette mogli, mariti, figli che oggi vivono un dolore che non si colmerà mai. È l’elenco tragico diffuso dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente a due giorni dalla 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebrerà domenica. Dietro a quei numeri, che si ripetono ogni anno come una condanna, ci sono storie, volti, famiglie. E ancora una volta il settore più colpito è quello della manifattura, lo stesso in cui, quattro anni fa, perse la vita Luana D’Orazio. Da allora il suo nome è diventato, suo malgrado, simbolo delle morti bianche, di un sistema che continua a non funzionare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”
«Dodici morti sul lavoro da inizio anno nel Padovano, basta bollettini di guerra»: la denuncia
Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai
Non sono incidenti ma omicidi: dietro ai morti sul lavoro un sistema di complicità - Sono precipitati da una impalcatura all’ottavo piano, che improvvisamente si è disfatta come neve al sole. Secondo ilfattoquotidiano.it
Incidente sul lavoro a Marcianise, la mamma di Patrizio morto nell'azienda FrigoCaserta: «Un dolore che continuo a vivere» - «Quando mio marito mi ha detto dell'incidente di Marcianise, sono scoppiata a piangere. Secondo ilmattino.it