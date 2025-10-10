Morti due detenuti a San Vittore perquisizione straordinaria in carcere

Due detenuti sono morti nel carcere di San Vittore, a Milano, nelle ultime ore. Entrambi per arresto cardiaco. Altri (si parla di tre persone) hanno accusato un malessere. Lo si apprende da fonti qualificate.È in atto, venerdì mattina, una perquisizione straordinaria all'interno della Casa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: morti - detenuti

