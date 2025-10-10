Morti due detenuti a San Vittore perquisizione straordinaria in carcere

Milanotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due detenuti sono morti nel carcere di San Vittore, a Milano, nelle ultime ore. Entrambi per arresto cardiaco. Altri (si parla di tre persone) hanno accusato un malessere. Lo si apprende da fonti qualificate.È in atto, venerdì mattina, una perquisizione straordinaria all'interno della Casa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morti - detenuti

Sparatoria in un centro migranti a Dallas: morti due detenuti, l'attentatore si è tolto la vita

Rivolte in carcere in Ecuador, 30 detenuti morti in una settimana

morti due detenuti sanDue detenuti muoiono a San Vittore, controlli della polizia - Controlli della polizia nel carcere di San Vittore, a Milano, in seguito alla morte di due detenuti, entrambi deceduti nelle scorse ore per arresto cardiaco. Si legge su msn.com

Tragico incidente a San Benedetto Po, l’auto sbanda e si inabissa nel fiume: morti Rubens Grandi e Marisa Aldrighi - San Benedetto Po (Mantova), 28 agosto 2025 – Sono stati recuperati intorno alle 12,30 i corpi dei due occupanti dell’auto che questa mattina poco dopo le 9 è uscita di strada dall'argine del Po ed è ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Morti Due Detenuti San