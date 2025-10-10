Morte Sottocorona gli ultimi istanti di vita del noto volto Tv
Personaggi Tv, la notizia della morte di Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7, ha scosso profondamente il pubblico italiano. Il meteorologo si è spento improvvisamente a 77 anni, nella sua amata Firenze, città che lo aveva visto nascere il 17 dicembre 1947. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 8 ottobre, è stata annunciata dalla stessa emittente, che lo ricorda come una figura di riferimento per le sue analisi equilibrate e il garbo con cui entrava nella quotidianità degli spettatori. Leggi anche: “Disumana ignoranza”. Mentana sbotta sui social dopo l’addio a Sottocorona: cos’è successo Un percorso di vita tra scienza e passione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
