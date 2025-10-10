Morte Sottocorona gli ultimi istanti di vita del noto volto Tv

Tvzap.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv,  la notizia della morte di Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7, ha scosso profondamente il pubblico italiano. Il meteorologo si è spento improvvisamente a 77 anni, nella sua amata Firenze, città che lo aveva visto nascere il 17 dicembre 1947. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 8 ottobre, è stata annunciata dalla stessa emittente, che lo ricorda come una figura di riferimento per le sue analisi equilibrate e il garbo con cui entrava nella quotidianità degli spettatori. Leggi anche: “Disumana ignoranza”. Mentana sbotta sui social dopo l’addio a Sottocorona: cos’è successo Un percorso di vita tra scienza e passione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

morte sottocorona gli ultimi istanti di vita del noto volto tv

© Tvzap.it - Morte Sottocorona, gli ultimi istanti di vita del noto volto Tv

In questa notizia si parla di: morte - sottocorona

“Il gesto alla fine dell’ultima diretta”. Paolo Sottocorona, è successo prima della notizia della sua morte

Paolo Sottocorona era malato? Cosa ha avuto? La morte improvvisa ha sconvolto tutti

Mario Giuliacci ricorda Paolo Sottocorona: “Dispiaciuto per la sua morte improvvisa, meteorologo appassionato e serio”

Ayrton Senna, le immagini degli ultimi istanti del pilota prima dello schianto - È il video originale utilizzato durante il processo per la morte di Ayrton Senna e portò all’individuazione della causa tecnica dell’incidente (video). Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Sottocorona Ultimi Istanti