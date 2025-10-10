Morte per Covid vedova costretta dall' assicurazione a restituire 200mila euro | ecco perché
La Corte d'appello di Bologna ha ribaltato una sentenza di primo grado: per i giudici, la polizza non copriva l'infezione da Covid-19. La vicenda riaccende il dibattito giuridico sulla distinzione tra infortunio e malattia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
COVID: UN DECESSO IN MOLISE. PERDE LA VITA 77ENNE DI LARINO Covid: ancora un decesso in Molise. Si tratta di un uomo di 77 anni di Larino, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.
