Morte per Covid vedova costretta dall' assicurazione a restituire 200mila euro | ecco perché

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'appello di Bologna ha ribaltato una sentenza di primo grado: per i giudici, la polizza non copriva l'infezione da Covid-19. La vicenda riaccende il dibattito giuridico sulla distinzione tra infortunio e malattia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

morte per covid vedova costretta dall assicurazione a restituire 200mila euro ecco perch233

© Tgcom24.mediaset.it - Morte per Covid, vedova costretta dall'assicurazione a restituire 200mila euro: ecco perché

In questa notizia si parla di: morte - covid

Usa, Retsef Levi alla guida del gruppo su vaccino Covid del CDC: "Sono scettico nei confronti dei sieri mRna, portano a morte improvvisa"

Due anni dalla morte di Raffaella De Luca: verità per lei e per la famiglia, ma anche per chi è stato lasciato solo dopo il vaccino Covid

Vaccino Covid, le persone vaccinate sono quelle morte di più per il virus, tre studi sulla pandemia "da conservare"

Morte per Covid, vedova costretta dall'assicurazione a restituire 200mila euro: ecco perché - Una donna di Parma, madre di due figli minori, dovrà restituire 200mila euro ricevuti dall'assicurazione dopo la morte del marito, deceduto nel marzo 2020 a causa del Covid- Riporta msn.com

Perde il marito a causa del Covid, vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro - PARMA – Ha perso il marito durante il covid, l’assicurazione è stata condannata a risarcirla con 200mila euro, ma ora arriva la beffa. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Covid Vedova Costretta