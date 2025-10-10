Morte bianca di un operaio | in quattro rischiano il processo per omicidio colposo
BRINDISI - Il 13 marzo 2024 alcuni operai stanno lavorando presso la centrale Telecom in piazza Ugo La Malfa, a Fasano, per l'installazione di apparati di telecomunicazione. Sono dipendenti della Aet Net srl, con sede a Ciampino. Il contratto di subappalto prevede il divieto di usare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: morte - bianca
Bianca Balti un anno dopo la diagnosi: “Quando sei vicina alla morte apprezzi le cose importanti”
Il lutto alla Casa Bianca per la morte di Kirk
Media: "Almeno 106 persone morte negli attacchi di Israele a Gaza" | Netanyahu: Trump mi ha invitato alla Casa Bianca
Altra morte bianca Leggi l’articolo al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il lutto alla Casa Bianca per la morte di Kirk. Una tra le voci più influente del conservatorismo giovanile negli Stati Uniti, l’attivista era il punto di riferimento della nuova generazione di trumpiani. Il silenzio fissando i televisori. - X Vai su X
Operaio morto in Friuli, quattro persone indagate - La Procura di Udine ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, a seguito della morte in fabbrica di Paolo Straulino, l'operaio di 50 anni ... Scrive ansa.it
Operaio morto alla Cartiera di Ovaro, quattro indagati - La Procura di Udine ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, a seguito della morte in fabbrica di Paolo Straulino, l'operaio di 50 anni ... Riporta rainews.it