Morta paziente che denunciò i ritardi negli esami istologici

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta la donna che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici relativi a una grave malattia. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Morta paziente che denunciò i ritardi negli esami istologici

