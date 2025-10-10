Morta paziente che denunciò i ritardi negli esami istologici
È morta la donna che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici relativi a una grave malattia. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mazara del Vallo, morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partita l'indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani
