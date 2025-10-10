Morta Maria Cristina Gallo la prof 56enne che ricevette l' esame istologico dopo 8 mesi e denunciò lo scandalo

Si è spenta a 56 anni, a Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, insegnante e madre, protagonista di una vicenda che ha messo in luce le falle del sistema sanitario siciliano. La sua storia. 🔗 Leggi su Leggo.it

morta maria cristina galloMaria Cristina Gallo, morta a 56 anni la prof che denunciò ritardi negli esami istologici: aspettò 8 mesi per un risultato - Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, è morta ... Lo riporta msn.com

