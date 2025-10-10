Morta Maria Cristina Gallo | denunciò i ritardi negli esami istologici all’Asp di Trapani

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che nei mesi scorsi aveva denunciato pubblicamente i gravi ritardi nella consegna degli esami istologici all’Asp di Trapani. La donna, malata di tumore al quarto stadio, aveva raccontato di aver ricevuto il referto della propria biopsia otto mesi dopo il prelievo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Morta Maria Cristina Gallo: denunciò i ritardi negli esami istologici all’Asp di Trapani

