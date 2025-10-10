Morta la professoressa di Mazara che denunciò i ritardi degli esami istologici

È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo (Trapani) che denunciò gravi ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta. Aveva richiesto il test a dicembre del 2023, a seguito di un’isterectomia per rimuovere un fibroma apparentemente benigno: l’esito era arrivato solo ad agosto del 2024, otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare, quando ormai il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse a polmoni, fegato e ossa. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati 10 medici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

