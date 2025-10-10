Morta dopo le ustioni a Bologna indagata la badante per abbandono

Bologna, 10 ottobre 2025 - Per la morte dell' anziana dopo le ustioni, è stata indagata la badante che viveva con lei per abbandono di persona incapace. Elena Panettere, 85 anni, è morta mercoledì all’ospedale Maggiore, dopo cinque giorni di agonia. La donna era stata trovata venerdì nel letto, cambiata, ma con il corpo coperto da ustioni: a dare l'allarme al 118 era stato il figlio dell'anziana, rientrato dal lavoro all’ora di pranzo, appena viste le condizioni della madre. Adesso sono in corso accertamenti, per capire cosa sia successo in quella casa prima del suo arrivo. Le indagini. L'85enne, che soffriva di demenza senile, viveva in via Panigale, in periferia a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta dopo le ustioni a Bologna, indagata la badante per abbandono

Muore dopo giorni di agonia, giallo sulle ustioni di un’anziana trovata a casa dal figlio - Indagini in corso per chiarire cosa sia accaduto in casa e perché nessuno abbia chiesto aiuto. Scrive gazzettadibologna.it

Anziana si ustiona in casa e muore: “Trovata a letto, con abiti puliti”. Indagata la badante - E’ stato il figlio a dare l’allarme chiamando il 118. Come scrive bologna.repubblica.it