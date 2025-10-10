Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici Il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia
È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi. Il referto le fu infatti consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
