Morta a Mazara Cristina Gallo la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici all' Asp di Trapani Il referto arrivò 8 mesi dopo la biopsia indagati 10 medici

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi. Il referto le fu infatti consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morta a Mazara Cristina Gallo, la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici all'Asp di Trapani. Il referto arrivò 8 mesi dopo la biopsia, indagati 10 medici

In questa notizia si parla di: morta - mazara

Mazara, morta la donna che denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici

Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici. Il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia

Maria Cristina Gallo morta a Mazara del Vallo, ricevette referti degli esami con mesi di ritardo: 10 indagati

Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi degli esami istologici. Aveva 56 anni, il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/10/morta-a-mazara-donna-che-denuncio-ritardi-esami-istologici_9049a618-544a- - X Vai su X

FLASH NEWS: MORTA A MAZARA DONNA CHE DENUNCIÒ RITARDI ISTOLOGICI - facebook.com Vai su Facebook

Morta la prof Maria Cristina Gallo, denunciò ritardi nelle consegne degli esami istologici: li attese per 8 mesi - La donna denunciò ritardi nella consegna degli esami istologici a Trapani ... Si legge su fanpage.it

È morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è nato il caso delle migliaia di referti medici mai consegnati a Trapani - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica 56enne dalla cui denuncia era nato il caso delle migliaia di referti istologici mai consegnati dall’Azienda sanitaria provincial ... Scrive ilpost.it