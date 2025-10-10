Morì nella Seconda guerra mondiale I resti tornano a casa dopo 85 anni

Bologna, 10 ottobre 2025 – Un ritorno a casa dopo 85 anni. Stiamo parlando di Delmo Palavanchi cittadino persicetano di San Matteo della Decima che morì in Germania, dove lavorava, a causa di un incidente stradale, nel 1940. E ora, grazie all’esercito, le sue spoglie mortali sono tornate a Decima. Il comando militare dell’esercito Emilia-Romagna ha restituito infatti ai familiari i resti del congiunto. La cerimonia di consegna si è svolta ieri mattina nella caserma Minghetti di Bologna, sede del Cme (Comando militare esercito Emilia-Romagna), dove si è tenuta una solenne cerimonia per la consegna dei resti mortali di Delmo Palavanchi ai familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

