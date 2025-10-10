Morbegno si prepara alla 118ª Mostra del Bitto | cresce l’attesa

Sondriotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per la 118ª edizione della Mostra del Bitto, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. Il programma è stato ufficializzato e, a pochi giorni dall’apertura, si registra un vero e proprio boom di prenotazioni per degustazioni e laboratori.Oltre cento appuntamenti tra gusto e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

