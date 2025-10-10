Moonwalker il robot che riabilita a camminare con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale
Bologna, 10 ottobre 2025 – La riabilitazione dopo gravi incidenti, ictus, cadute attraverso una piattaforma robotica che si serve dell’intelligenza artificiale. Moonwalker è un sistema che integra la realtà virtuale con una pedana che si orienta in tutte le direzioni e che permette di simulare ambienti quotidiani, ma anche percorsi più complessi come strade accidentate e sentieri nei boschi, al fine di un recupero della mobilità e dell’equilibrio. Un sistema rivoluzionario che è stato presentato ieri nel presidio ospedaliero accreditato Villa Bellombra che lo ospita all’interno di una palestra-laboratorio (il Joint Lab ) dove sono presenti anche Lokomat, un esoscheletro robotico per il recupero del cammino e Armeo Power, dedicato al recupero di braccio e mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: moonwalker - robot
Si chiama "Moonwalker" ed è un robot per la riabilitazione di ultima generazione, frutto di un progetto finanziato dall’Università di Bologna, che ha scelto di installarlo a Villa Bellombra nei laboratori del capoluogo emiliano ("Joint Lab") condivisi con il Presidio - facebook.com Vai su Facebook
Hanyang University mostra una mano robotica che esegue il “moonwalk” - X Vai su X
Passeggiate virtuali nei boschi per la riabilitazione: il robot che aiuta a camminare di nuovo - Si chiama “Moonwalker” e nasce dalla collaborazione fra Villa Bellombra e l’Università di Bologna. bologna.repubblica.it scrive
Riabilitazione immersiva, con "Moonwalker" si cammina in realtà virtuale - Romagna, è disponibile in una struttura specializzata di Bologna grazie a una collaborazione con l'Università che lo ha finanziato ... Riporta rainews.it