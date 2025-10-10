Monza bancomat fatto saltare in via Rota | ladri in fuga con il bottino

Monza, 10 Ottobre 2025 - Gli abitanti di via Rota a Monza sono stati svegliati da un forte boato oggi intorno alle 4 quando il bancomat dello sportello della Bper banca è stato fatto saltare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, la Polizia della Questura e la Polizia locale, che hanno transennato la zona per i rilievi sul posto, causando rallentamenti e ingorghi al traffico che ha iniziato a scorrere in prima mattinata. Ancora da ricostruire la dinamica del fatto e l'esito dell'esplosione. Gli inquirenti stanno ascoltando i responsabili della filiale per risalire all'entità delle banconote che si trovavano nel bancomat e visioneranno i filmati delle telecamere disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

