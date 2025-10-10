MONUMENTALE! Jasmine Paolini asfalta Iga Swiatek a Wuhan e ipoteca le WTA Finals!

Apoteosi. Dopo sei sconfitte consecutive, al settimo tentativo Jasmine Paolini riesce a sconfiggere la polacca Iga Swiatek, e lo fa dominando in lungo ed in largo, demolendo l’avversaria, a cui lascia appena tre game, in poco più di un’ora di gioco: l’azzurra, numero 7 del seeding, elimina la numero 2 del mondo nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan con lo score di 6-1 6-2 in soli 65 minuti di gioco e domani affronterà nel penultimo atto la statunitense Coco Gauff, numero 3 del tabellone. La vittoria odierna, inoltre, si rivela fondamentale e, potenzialmente decisiva nella corsa alle WTA Finals, arrivando nel giorno della sconfitta della diretta rivale dell’azzurra, la kazaka Elena Rybakina: l’italiana ha ora 218 punti di margine nei confronti dell’avversaria e, grazie al gioco degli scarti, ha ottime possibilità di disputare il torneo di fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

