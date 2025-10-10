Monti di Eboli il primo impianto solare con pascolo integrato in Europa
EDP, gruppo leader a livello globale nello sviluppo di energie rinnovabili, ha inaugurato Monti di Eboli, il suo primo impianto solare integrato con pascolo in Europa. Situato in provincia di Salerno, il progetto segna una tappa importante per la diffusione dell’agrivoltaico, un modello che combina la produzione di energia solare con l’allevamento sostenibile. L’impianto, operativo dalla fine del 2024, rappresenta un esempio concreto di convivenza tra innovazione tecnologica e tutela ambientale, dimostrando che la transizione energetica può integrarsi con l’economia rurale e la salvaguardia del territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
