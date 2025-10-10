Montesarchio minore pestato con un manganello fuori da un locale | violenza brutale del sabato sera

Quattro giovani colpiti da daspo willy dopo una brutale aggressione a un minore a Montesarchio: misure per prevenire nuove violenze.

Montesarchio, minore pestato con un manganello fuori da un locale: violenza brutale del sabato sera - Quattro giovani colpiti da daspo willy dopo una brutale aggressione a un minore a Montesarchio: misure per prevenire nuove violenze.

Montesarchio, 4 giovani aggrediscono e pestano un minorenne: scatta il Daspo Willy - Hanno immobilizzato un minore di 18 anni, colpendolo ripetutamente con un manganello e a mani nude alla testa, all'addome e al torace.

