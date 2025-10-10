Montesarchio minore pestato con un manganello fuori da un locale | violenza brutale del sabato sera

Quattro giovani colpiti da daspo willy dopo una brutale aggressione a un minore a Montesarchio: misure per prevenire nuove violenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Montesarchio, minore pestato con un manganello fuori da un locale: violenza brutale del sabato sera

In questa notizia si parla di: montesarchio - minore

Dopo i fatti di Montesarchio, il Sindaco Clemente Mastella parla di “epidemia di violenza tra i giovani” e avverte: “La sicurezza urbana è un bene da difendere, anche con scelte dure se necessario" - facebook.com Vai su Facebook

Montesarchio, minore pestato con un manganello fuori da un locale: violenza brutale del sabato sera - Quattro giovani colpiti da daspo willy dopo una brutale aggressione a un minore a Montesarchio: misure per prevenire nuove violenze. Lo riporta virgilio.it

Montesarchio, 4 giovani aggrediscono e pestano un minorenne: scatta il Daspo Willy - Hanno immobilizzato un minore di 18 anni, colpendolo ripetutamente con un manganello e a mani nude alla testa, all’addome e al torace. Come scrive ilgiornalelocale.it