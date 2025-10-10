Tarantini Time Quotidiano Montemesola, paese dei nonnini centenari, festeggia Carosina Saracino che oggi spegne 100 candeline. Nata nel cuore della campagna montemesolina il 10 ottobre del 1925, Carosina ha attraversato un secolo di storia con la forza silenziosa e la dolcezza che solo le grandi donne sanno custodire. Venne al mondo con un parto gemellare, figlia di Gaetano Saracino e Maria Crocifissa Nigro, crescendo insieme a dieci tra fratelli e sorelle in una famiglia numerosa e operosa. La sua infanzia è stata segnata dal profumo della terra e dai sacrifici della vita contadina: giornate trascorse nei campi, mani piccole ma già capaci di lavoro e cuore grande, temprato dalla semplicità e dalla solidarietà familiare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola festeggia i 100 anni di Nonna Carosina: un secolo d’amore, fede e famiglia