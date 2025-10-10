Monteforte Irpino Av – Denunciato dai Carabinieri un uomo per maltrattamento di animali

Denunciato un 59enne di Monteforte Irpino per maltrattamento di animali: il cane aveva le orecchie mutilate senza giustificazione veterinaria.. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nell’ambito di mirati controlli a tutela della fauna, con particolare attenzione agli animali d’affezione, deferivano in stato libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 59 enne del posto per maltrattamento di animali. Nello specifico, si accertava che il soggetto deteneva un cane maschio di 7 anni e di razza “Pastore del Caucaso”, il quale presentava una conchectomia bilaterale (taglio delle orecchie). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: monteforte - irpino

