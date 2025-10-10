Tempo di lettura: 4 minuti Cresce il fermento al Comune di Monteforte irpino, chiamato al voto dopo il periodo commissariale per lo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Il primo candidato sindaco ad essere ufficializzato è F abio Siricio, a capo della coalizione civica “Ora”. “Monteforte Irpino- si legge nella nota stampa di presentazione- si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di confronto e partecipazione, il gruppo civico “È ORA” lancia un messaggio forte e diretto: è tempo di rinnovamento, di coraggio, di una nuova mentalità per il futuro del paese. Il nome scelto — “È ORA” — racchiude la convinzione di un gruppo di cittadini, professionisti, giovani e donne che hanno deciso di mettersi in gioco per dare vita a un progetto di cambiamento autentico, trasparente e partecipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Monteforte: c’è già un candidato sindaco, e arrivano i primi big