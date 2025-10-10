Monitoraggio verde urbano la Città metropolitana lancia il progetto BiodiverCity

Nell’ambito del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo all’intervento: BiodiverCity - modello di laboratorio permanente per il coordinamento delle attività progettuali di sperimentazione e di ricerca nella componente relativa al monitoraggio del verde urbano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

