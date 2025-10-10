Monica De Gennaro ha ufficialmente dato l’addio alla Nazionale di volley femminile. Uno dei pilastri più brillanti dell’Italia ha deciso di salutare l’azzurro per sempre: aveva comunicato le proprie intenzioni alla vigilia dell’ultima stagione, terminata con il trionfo in Nations League e ai Mondiali, e oggi lo ha ribadito nero su bianco. Non ci saranno ripensamenti: il formidabile libero ha concluso questo capitolo della propria carriera agonistica e si concentrerà sugli impegni con Conegliano. Nata l’8 gennaio 1987 a Piano di Sorrento, dunque ormai prossima a compiere 39 anni, Monica De Gennaro si congeda dopo diciannove stagioni con indosso la maglia azzurra (la sua prima presenza il 3 gennaio 2006 in un’amichevole a Roma). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monica De Gennaro saluta l’Italia, ufficiale l’addio alla Nazionale: “Una nuova tifosa sugli spalti, una voce davanti alla tv”