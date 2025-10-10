Monica De Gennaro saluta l’Italia ufficiale l’addio alla Nazionale | Una nuova tifosa sugli spalti una voce davanti alla tv
Monica De Gennaro ha ufficialmente dato l’addio alla Nazionale di volley femminile. Uno dei pilastri più brillanti dell’Italia ha deciso di salutare l’azzurro per sempre: aveva comunicato le proprie intenzioni alla vigilia dell’ultima stagione, terminata con il trionfo in Nations League e ai Mondiali, e oggi lo ha ribadito nero su bianco. Non ci saranno ripensamenti: il formidabile libero ha concluso questo capitolo della propria carriera agonistica e si concentrerà sugli impegni con Conegliano. Nata l’8 gennaio 1987 a Piano di Sorrento, dunque ormai prossima a compiere 39 anni, Monica De Gennaro si congeda dopo diciannove stagioni con indosso la maglia azzurra (la sua prima presenza il 3 gennaio 2006 in un’amichevole a Roma). 🔗 Leggi su Oasport.it
