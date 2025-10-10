Adesso è ufficiale: Monica De Gennaro non vestirà più la maglia della nazionale di pallavolo. Il libero classe ’88 dice dunque addio all’azzurro al termine di un’ incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley italiano e mondiale. “È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Monica De Gennaro lascia la nazionale: “Mi mancherà ma giusto fare un passo indietro”