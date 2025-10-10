Monica De Gennaro dà l’addio alla Nazionale | Mi mancherà
Monica De Gennaro ha detto addio alla Nazionale italiana di volley. Dopo la vittoria dei Mondiali, il libero azzurro dice stop e spiega le ragioni che l’hanno portata a salutare la maglia azzurra, dopo quasi vent’anni di onorata carriera. La prima volta di Monica De Gennaro in Nazionale è stata il 3 gennaio del 2006 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: monica - gennaro
Volley femminile, ai Mondiali l’ultima recita in azzurro di Monica De Gennaro: il miglior libero di tutti i tempi?
Monica De Gennaro e Daniele Santarelli, il derby marito-moglie nella finale dei Mondiali
Monica Moki De Gennaro, l’ultima partita con l’Italia contro il marito Daniele Santarelli: chi è
Una penisola sorrentina d'oro: dopo Monica De Gennaro, tocca stavolta a Giovanni Maria Gargiulo alzare il titolo mondiale nella pallavolo. Una doppietta, dunque, non solo per l'Italia capace di vincere il doppio titolo maschile-femminile nel giro di un mese (pri - facebook.com Vai su Facebook
Monica De Gennaro saluta l'Italvolley 'mancheranno emozioni' - Monica De Gennaro dice ufficialmente addio alla Nazionale, La campionessa dell'Italvolley, che già dopo l'oro mondiale aveva annunciato di chiudere il lungo e ricco capitolo in azzurro, ora saluta tut ... Segnala ansa.it
Monica De Gennaro lascia la nazionale: “Mi mancherà ma giusto fare un passo indietro” - Adesso è ufficiale: Monica De Gennaro non vestirà più la maglia della nazionale di pallavolo. Secondo msn.com