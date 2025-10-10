Monica De Gennaro dà l’addio alla Nazionale | Mi mancherà

Monica De Gennaro ha detto addio alla Nazionale italiana di volley. Dopo la vittoria dei Mondiali, il libero azzurro dice stop e spiega le ragioni che l’hanno portata a salutare la maglia azzurra, dopo quasi vent’anni di onorata carriera. La prima volta di Monica De Gennaro in Nazionale è stata il 3 gennaio del 2006 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

