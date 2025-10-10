Monfils racconta i controlli antidoping a sorpresa nel tennis | È stato lì ore Poteva rubare tutto

Alcuni tennisti hanno raccontato cosa accade davvero prima di un controllo antidoping a sorpresa. Tra l'imbarazzo di Fils e l'aneddoto di Monfils, storie curiose dal mondo del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: monfils - racconta

Monfils annuncia il suo ritiro a fine 2026: "Ultimo ballo". E Djokovic commenta così - facebook.com Vai su Facebook

Monfils racconta i controlli antidoping a sorpresa nel tennis: “È stato lì ore. Poteva rubare tutto” - Gli atleti professionisti sono soggetti ciclicamente a controlli antidoping a sorpresa, e per questo motivo devono essere sempre reperibili. fanpage.it scrive

Una regata storica dovrebbe fare controlli antidoping? - Ogni anno nella prima domenica di settembre a Venezia c’è la Regata Storica, un evento che è sia una rievocazione storica che una gara in cui vogatori e vogatrici competono nella pratica della voga ... Come scrive ilpost.it