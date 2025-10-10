Mondo del cinema in lutto il film Rimini Rimini dice addio a uno dei suoi protagonisti

Riminitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 88 anni Paolo Bonacelli. Il noto attore, volto noto della storia del cinema italiano, nonché interprete teatrale, si trovava all'ospedale San Filippo Neri. A dare la notizia è stata la moglie, Cecilia Zingaro. Ha recitato a film cult della cinematografia italiana come “Salò o le 120. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondo - cinema

Il mondo del cinema in lacrime, è morta tra le braccia della figlia

Terribile lutto nel mondo del cinema, è morto annegato: che tragedia

Margot Robbie: la scalata al successo nel mondo del cinema

mondo cinema lutto filmLutto nel mondo del cinema, addio all'attore Paolo Bonacelli - Lutto nel mondo del cinema e della tv: Paolo Bonacelli, l'attore italiano noto per il ruolo di Leonardo da Vinci nel film "Non ci resta che piangere" con Massimo Troisi e Roberto Benigni, è morto ... Lo riporta giornaledipuglia.com

mondo cinema lutto filmLacrime nel mondo del cinema: addio a un’icona dal cognome molto conosciuto - Lutto nel mondo del cinema: è morta Susan Kendall Newman, attrice e attivista, figlia di Paul Newman. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Cinema Lutto Film