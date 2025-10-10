Mondiali Under 20 l’Italia si ferma agli ottavi | 3-0 per gli Stati Uniti

Sportface.it | 10 ott 2025

Gli Azzurrini di Nunziata eliminati dalla fisicità americana: dopo il palo di Mosconi, a segno Cremaschi (doppietta) e Tsakiris. Sfuma il sogno quarti in Cile. Si interrompe agli ottavi di finale il cammino dell’ Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Gli Azzurrini di Nunziata sono stati battuti 3-0 dagli Stati Uniti, al termine di una gara difficile, nella quale il buon avvio non è bastato a contenere la maggiore fisicità e intensità degli americani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

