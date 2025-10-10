Mondiali di Ginnastica Artistica l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa

Sportface.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 26 ottobre la 53ª edizione iridata in Indonesia: gli Azzurri guidati da Cocciaro e le Fate di Casella tra veterani e debutti internazionali. Asia D’Amato torna in pedana, riflettori su Abbadini e Macchini. È tutto pronto per i Mondiali di Ginnastica Artistica di Giacarta (13-26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che mescola esperienza e giovani promesse. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - ginnastica

Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali dei Mondiali 2025: Raffaeli e Dragas in spolvero

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli quarta nelle qualifiche dei Mondiali. Dragas insegue, Varfolomeev domina

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Raffaeli terza nelle clavette, Dragas settima nel nastro. Azzurre top 8 e finale nell’all around

mondiali ginnastica artistica l8217italiaGinnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: torna Asia D’Amato, Perotti per stupire, grandi assenze - Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si ... Segnala oasport.it

mondiali ginnastica artistica l8217italiaGinnastica artistica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Abbadini e Macchini leader, Targhetta può brillare - Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ginnastica Artistica L8217italia