Mondiali di Ginnastica Artistica l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa
Dal 13 al 26 ottobre la 53ª edizione iridata in Indonesia: gli Azzurri guidati da Cocciaro e le Fate di Casella tra veterani e debutti internazionali. Asia D’Amato torna in pedana, riflettori su Abbadini e Macchini. È tutto pronto per i Mondiali di Ginnastica Artistica di Giacarta (13-26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che mescola esperienza e giovani promesse. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ginnastica
Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali dei Mondiali 2025: Raffaeli e Dragas in spolvero
Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli quarta nelle qualifiche dei Mondiali. Dragas insegue, Varfolomeev domina
LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Raffaeli terza nelle clavette, Dragas settima nel nastro. Azzurre top 8 e finale nell’all around
Israele escluso dai Mondiali di ginnastica: niente visto per la delegazione - X Vai su X
Sarà Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica, una delle protagoniste del Gala della Castagna d’Oro 2025, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14:30 al Gala Palace di Frabosa Sottana. Reduce dal trionfo ai Mondiali di Rio 2025, do - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: torna Asia D’Amato, Perotti per stupire, grandi assenze - Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si ... Segnala oasport.it
Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Abbadini e Macchini leader, Targhetta può brillare - Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si ... Si legge su oasport.it