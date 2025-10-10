Mondiali di Ginnastica Artistica l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa

Dal 13 al 26 ottobre la 53ª edizione iridata in Indonesia: gli Azzurri guidati da Cocciaro e le Fate di Casella tra veterani e debutti internazionali. Asia D’Amato torna in pedana, riflettori su Abbadini e Macchini. È tutto pronto per i Mondiali di Ginnastica Artistica di Giacarta (13-26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che mescola esperienza e giovani promesse. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it