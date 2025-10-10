Momenti di Toscana i nuovi profumi Bottega Verde

C ’è un modo elegante di dire “Toscana” senza scadere in cartoline: farla vivere sulla pelle, con sentimento e semplicità. Momenti di Toscana è la nuova collezione di profumi Bottega Verde e nasce là dove il marchio è di casa, tra colline morbide, gesti antichi e tempi dilatati che sanno di sole invernale e di amache all’ombra degli alberi secolari. Le fragranze parlano in vernacolo: parole nitide, contadine, che diventano una bussola sensoriale e guidano verso scene di vita semplici ma incantevoli: la quiete di un poggio, l’attesa di una primavera che sboccia, l’alba dello zafferano. La promessa è chiara: un’esperienza autentica e radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Momenti di Toscana, i nuovi profumi Bottega Verde

In questa notizia si parla di: momenti - toscana

L’irriverenza toscana di Roberto Benigni e la sobrietà di Pippo Baudo: “Con lui momenti prodigiosi”

Dolce autunno in Toscana. Vivi la dolce vita a Bagni di Pisa: dalla caccia al tartufo alle degustazioni di olio e vino fino ai momenti di relax nella nostra Spa Termale. Ogni esperienza è pura magia. Scopri la nostra offerta speciale “Dolce Vita Autunno in Toscan - facebook.com Vai su Facebook

I nuovi profumi 2025 che vi faranno innamorare - Le fragranze donna, uomo e unisex dei marchi più famosi, amati e desiderati, perfette per inaugurare l'anno nuovo in grande stile. Secondo grazia.it

Nuovi profumi Estate 2025: le migliori fragranze estive donna, uomo e unisex da provare subito - Ispirazione Mediterraneo, un tripudio di agrumi, legno di sandalo e fiori: i nuovi profumi Estate 2025 sono. Lo riporta grazia.it