Molina Juventus l’argentino ha deciso il suo futuro | vuole lasciare subito l’Atletico Madrid! Cosa può succedere a gennaio | lo scenario

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molina Juventus, si riaccende la pista per il terzino: gioca poco nell’Atletico e vuole partire per non perdere il Mondiale. La sua decisione. Un vecchio pallino che torna di moda, un’occasione di mercato che si fa improvvisamente concreta. La  Juventus  è pronta a tornare alla carica per  Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dai colleghi del  QS, l’esterno destro classe 1998 dell’ Atletico Madrid  e della nazionale argentina potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la squadra di  Igor Tudor già a gennaio. A favorire l’operazione è la nuova situazione del giocatore, che solo pochi mesi fa aveva chiuso la porta ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

molina juventus l8217argentino ha deciso il suo futuro vuole lasciare subito l8217atletico madrid cosa pu242 succedere a gennaio lo scenario

© Juventusnews24.com - Molina Juventus, l’argentino ha deciso il suo futuro: vuole lasciare subito l’Atletico Madrid! Cosa può succedere a gennaio: lo scenario

In questa notizia si parla di: molina - juventus

Molina alla Juventus, quasi tutti d’accordo: affare con lo scambio

Molina Juventus (Gazzetta), ritorno di fiamma per l’esterno dell’Atletico Madrid. Già avviati i contatti: tutti gli aggiornamenti

Molina Juventus, partito l’assalto all’esterno argentino: primissimi contatti con l’Atletico Madrid, che ha già fissato il prezzo. Le ultime

molina juventus l8217argentino haJuve, Molina "colpo" possibile: l'argentino vuole giocare di più - Nahuel Molina, esterno destro classe 1998 dell'Atletico Madrid e della nazionale argentina, potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la Juventus a gennaio: come riportato dai colleghi ... tuttojuve.com scrive

molina juventus l8217argentino haGazzetta - Molina-Juventus, dopo il no estivo può arrivare a gennaio: lo scenario - L'esterno dell'Atletico aveva già rifiutato in estate la Vecchia Signora, c'era stato infatti un tentativo di inserirlo nella trattativa che a Madrid ha poi portato Nico Gonzalez ricevendo un no dal ... Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Molina Juventus L8217argentino Ha