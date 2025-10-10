Molina Juventus l’argentino ha deciso il suo futuro | vuole lasciare subito l’Atletico Madrid! Cosa può succedere a gennaio | lo scenario

Molina Juventus, si riaccende la pista per il terzino: gioca poco nell’Atletico e vuole partire per non perdere il Mondiale. La sua decisione. Un vecchio pallino che torna di moda, un’occasione di mercato che si fa improvvisamente concreta. La Juventus è pronta a tornare alla carica per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dai colleghi del QS, l’esterno destro classe 1998 dell’ Atletico Madrid e della nazionale argentina potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la squadra di Igor Tudor già a gennaio. A favorire l’operazione è la nuova situazione del giocatore, che solo pochi mesi fa aveva chiuso la porta ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

