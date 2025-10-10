Molfettese ' in trasferta' arrestato per rapina | scatta il foglio di via

Non potrà far ritorno nel Comune di Trani per un anno, senza preventiva autorizzazione. La Questura di Barletta-Andria-Trani ha disposto il foglio di via obbligatorio per uomo residente a Molfetta. Il provvedimento è scattato dopo che, ad agosto scorso, l'uomo, già gravato da precedenti per reati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Partenza col botto per il "W il Ping" Ruvo di Puglia, che inaugura nel migliore dei modi la stagione agonistica superando in trasferta il CTT Molfetta "A" con un netto 6-1. Una...

Basket, domenica 5 ottobre la Rossotono New Virtus in trasferta a Molfetta

Tenta la rapina in banca, ma le casse sono terrorizzate e scappa: arrestato appena uscito - Infischiandosene della vicinanza con il centro della città di Molfetta, in quel momento affollato di persone, ha pianificato un colpo solitario, ai danni della banca UniCredit di ...