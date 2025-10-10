Molfettese ' in trasferta' arrestato per rapina | scatta il foglio di via

Baritoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non potrà far ritorno nel Comune di Trani per un anno, senza preventiva autorizzazione. La Questura di Barletta-Andria-Trani ha disposto il foglio di via obbligatorio per uomo residente a Molfetta. Il provvedimento è scattato dopo che, ad agosto scorso, l'uomo, già gravato da precedenti per reati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: molfettese - trasferta

