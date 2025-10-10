Moki De Gennaro lascia la maglia azzurra della volley dopo aver vinto tutto
AGI - L'addio era nell'aria già da un po', ma oggi con un post Monica De Gennaro ha detto addio alla maglia azzurra della volley femminile. Con la vittoria del mondiale, la 38enne libero, punta di diamante della formazione di Julio Velasco chiude la carriera in nazionale vincendo tutto il possibile. "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. - Ha scritto sui social a pochi giorni dalla visita al Quirinale dal presidente Mattarella che ha voluto celebrare queste campionesse ancora imbattute dal giugno del 2024 - una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: moki - gennaro
Monica Moki De Gennaro, l’ultima partita con l’Italia contro il marito Daniele Santarelli: chi è
Ufficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra"
Moki De Gennaro dice addio alla Nazionale di pallavolo: “L’ho sempre saputo, l’ho sempre taciuto”
Moki De Gennaro lascia la Nazionale: “Grazie maglia azzurra, con infinito amore” - X Vai su X
Questo pomeriggio, al Palaverde, sono tornate le nazionali Gabi, Moki De Gennaro e Sarah Fahr. In questa puntata di TG Plus Sport vi proponiamo proprio l'intervista che ha concesso alla stampa presente la Centrale dell'Imoco e della Nazionale Italiana di V - facebook.com Vai su Facebook
Moki De Gennaro lascia la maglia azzurra della volley dopo aver vinto tutto - L'addio era nell'aria già da un po', ma oggi con un post Monica De Gennaro ha detto addio alla maglia azzurra della volley femminile. Lo riporta msn.com
Moki De Gennaro lascia la nazionale - Il libero classe ’88, dice ufficialmente addio all’azzurro al termine di un’incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley itali ... Come scrive corrieredellosport.it