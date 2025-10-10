moki de gennaro lascia la maglia azzurra della volley dopo aver vinto tutto

AGI - L'addio era nell'aria già da un po', ma oggi con un post Monica De Gennaro ha detto addio alla maglia azzurra della volley femminile. Con la vittoria del mondiale, la 38enne libero, punta di diamante della formazione di Julio Velasco chiude la carriera in nazionale vincendo tutto il possibile. "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. - Ha scritto sui social a pochi giorni dalla visita al Quirinale dal presidente Mattarella che ha voluto celebrare queste campionesse ancora imbattute dal giugno del 2024 - una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita. 🔗 Leggi su Agi.it

