Moki De Gennaro dice addio alla Nazionale di pallavolo | L'ho sempre saputo l'ho sempre taciuto

Moki De Gennaro dice addio alla Nazionale di pallavolo
Monica De Gennaro, storico libero della Nazionale di pallavolo femminile ha ufficializzato il proprio addio ai colori azzurri: "Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. Mi mancherà tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Monica Moki De Gennaro, l’ultima partita con l’Italia contro il marito Daniele Santarelli: chi è
Ufficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra"
Questo pomeriggio, al Palaverde, sono tornate le nazionali Gabi, Moki De Gennaro e Sarah Fahr. In questa puntata di TG Plus Sport vi proponiamo proprio l'intervista che ha concesso alla stampa presente la Centrale dell'Imoco e della Nazionale Italiana di V - facebook.com Vai su Facebook
Moki De Gennaro lascia la nazionale - Il libero classe ’88, dice ufficialmente addio all’azzurro al termine di un’incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley itali ... Riporta corrieredellosport.it
Pallavolo, Monica “Moki” De Gennaro lascia la nazionale: “La mia meravigliosa avventura finisce qui” - Monica De Gennaro dice ufficialmente addio alla Nazionale, La campionessa dell'Italvolley, che già dopo l'oro mondiale aveva annunciato di chiudere il lungo e ricco capitolo in azzurro, ora saluta ... Da napoli.repubblica.it