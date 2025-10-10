Mogol una vita Senza paura | il genio della musica italiana si racconta in un libro tra verità emozioni e ricordi indimenticabili

Dopo oltre sessant’anni di carriera e successi che hanno fatto la storia della musica italiana,  Giulio Rapetti, conosciuto da tutti come  Mogol, torna a parlare di sé come non aveva mai fatto prima. Esce infatti  “Senza paura. La mia vita”, edito da  Salani  e disponibile dal  14 ottobre  in libreria e negli store online (224 pagine, 19 euro). Non è solo un libro di memorie, ma un’autobiografia intensa, che ripercorre il viaggio umano e artistico di uno dei più grandi autori italiani.  “Senza paura”, come spiega lui stesso, è una dichiarazione d’intenti e al tempo stesso il filo conduttore di tutta la sua vita: affrontare ogni sfida con coraggio, anche quando la strada sembra andare nella direzione opposta al destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

