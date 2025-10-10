Modena tenta la fuga in bici alla vista della Polizia | arrestato 19enne con hashish e cocaina

Un giovane tunisino è stato arrestato a Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un inseguimento in bici e il sequestro di hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

modena tenta la fuga in bici alla vista della polizia arrestato 19enne con hashish e cocaina

Modena, tenta la fuga in bici alla vista della Polizia: arrestato 19enne con hashish e cocaina

modena tenta fuga biciModena, tenta la fuga in bici alla vista della Polizia: arrestato 19enne con hashish e cocaina - Un giovane tunisino è stato arrestato a Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un inseguimento in bici e il sequestro di hashish e cocaina. Scrive virgilio.it

