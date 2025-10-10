Mo | sondaggio in caso voto Netanyahu avrebbe 3 seggi in più dopo accordo ostaggi

Tel Aviv, 10 ott. (Adnkronos) - L'accordo sugli ostaggi ha rafforzato la posizione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del Likud nell'elettorato israeliano, che, in caso di elezioni, guadagnerebbero tre seggi, mentre altri partiti della coalizione soffrono a causa della loro opposizione all'accordo. Lo rivela un sondaggio di Maariv, secondo cui anche il partito Blocco del Cambiamento di Naftali Bennet perderebbe seggi, con solo 19 parlamentari nella Knesset e tre seggi in meno rispetto all'ultima elezione. Al contrario, il partito Yesh Atid guadagnerebbe tre seggi principalmente grazie al sostegno di Yair Lapid all'accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: sondaggio, in caso voto Netanyahu avrebbe 3 seggi in più dopo accordo ostaggi

Sondaggi, l'intrigo Almasri non aiuta la sinistra: FdI continua a crescere e arriva al 30,5% - Il caso Almasri è diventato ormai un intrigo internazionale e in Italia ha fatto aumentare ulteriormente lo scontro tra governo e magistrati, dopo gli avvisi di garanzia spediti dalla Procura di Roma ... Si legge su affaritaliani.it