Mo | Rutelli ' giovani che manifestano risorsa per Paese'

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare chi ha voglia di agire nello spazio pubblico. I giovani che manifestano sono una risorsa per il Paese e la società. Dobbiamo aiutare ad avere gli strumenti per leggere la complessità, perché la semplificazione non giova a nessuno". Così Francesco Rutelli a Otto e mezzo su La7. "La cosa che stimo di Meloni è la sua lunga storia politica, rispettabile dopo tanti anni che l'Italia ha avuto necessariamente dei tecnocrati", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

