Mo | Rutelli ' giovani che manifestano risorsa per Paese'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare chi ha voglia di agire nello spazio pubblico. I giovani che manifestano sono una risorsa per il Paese e la società. Dobbiamo aiutare ad avere gli strumenti per leggere la complessità, perché la semplificazione non giova a nessuno". Così Francesco Rutelli a Otto e mezzo su La7. "La cosa che stimo di Meloni è la sua lunga storia politica, rispettabile dopo tanti anni che l'Italia ha avuto necessariamente dei tecnocrati", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: rutelli - giovani
Rutelli a Capalbio per celebrare il matrimonio di due giovani romani innamorati della Maremma - - X Vai su X
Intervenendo, oggi, alla conferenza internazionale “Città nel Futuro 2030–2050”, alla Camera dei Deputati, promossa da @ancenazionale e Francesco Rutelli, ho portato l’esperienza e il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeol - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Rutelli, 'giovani che manifestano risorsa per Paese' - I giovani che manifestano sono una risorsa per il Paese e la società. Scrive iltempo.it
Lo strappo di Rutelli: «È solo un’ipocrisia I giovani protestino» - Il vicepremier, Francesco Rutelli, sta partecipando a un pubblico dibattito con dei giovani quando gli viene proposto il tema pensioni. Segnala ilgiornale.it