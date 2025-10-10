Mo | Ricciardi Pd ' spinta piazze importante ora governo riconosca Palestina'

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le piazze, che ricordo non sono state solo quelle di Bologna, Roma, Milano, Napoli, ma sono state anche quelle di Madrid, Sidney, Londra, New York non possono essere sminuite o ridicolizzate come provano a fare dalle parti della maggioranza. L'accordo è anche il frutto dello sgomento dell'opinione pubblica mondiale, a partire da larga parte dei repubblicani americani, inorridita di fronte ai crimini compiuti dal governo di estrema destra israeliano a Gaza. Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra ma di avere un briciolo di umanità. Dispiace che il governo, non solo non dia legittimità e dignità a questi milioni di cittadini, ma che anzi li criminalizzi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo ricciardi pd spinta piazze importante ora governo riconosca palestina

© Iltempo.it - Mo: Ricciardi (Pd), 'spinta piazze importante, ora governo riconosca Palestina'

In questa notizia si parla di: ricciardi - spinta

mo ricciardi pd spintaMo: Ricciardi (Pd), 'spinta piazze importante, ora governo riconosca Palestina' - "Le piazze, che ricordo non sono state solo quelle di Bologna, Roma, Milano, Napoli, ma sono state anche quelle di Madrid, Sidney, Londra, New York non possono essere sminu ... Segnala iltempo.it

Mo: Ricciardi (Pd), 'parole Meloni a Onu ignobili, riconoscere subito Palestina e tutelare attivisti' - Così Toni Ricciardi, vice presidente del gruppo Pd alla camera, a Restart su Rai3. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mo Ricciardi Pd Spinta