Mo | Ricciardi Pd ' spinta piazze importante ora governo riconosca Palestina'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le piazze, che ricordo non sono state solo quelle di Bologna, Roma, Milano, Napoli, ma sono state anche quelle di Madrid, Sidney, Londra, New York non possono essere sminuite o ridicolizzate come provano a fare dalle parti della maggioranza. L'accordo è anche il frutto dello sgomento dell'opinione pubblica mondiale, a partire da larga parte dei repubblicani americani, inorridita di fronte ai crimini compiuti dal governo di estrema destra israeliano a Gaza. Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra ma di avere un briciolo di umanità. Dispiace che il governo, non solo non dia legittimità e dignità a questi milioni di cittadini, ma che anzi li criminalizzi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
