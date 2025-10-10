Mo | Merz ' Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza'

Berlino, 10 ott. (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania stanzierà 29 milioni di euro in aiuti umanitari immediati per Gaza, in seguito alla ratifica da parte di Israele di un cessate il fuoco con Hamas. "Stiamo stanziando 29 milioni di euro per gli aiuti umanitari. Insieme all'Egitto, programmeremo una conferenza per la ricostruzione di Gaza", ha dichiarato Merz su X, aggiungendo che la Germania si assumerà la responsabilità del processo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

