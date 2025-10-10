Mo | Merz ' Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza'
Berlino, 10 ott. (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania stanzierà 29 milioni di euro in aiuti umanitari immediati per Gaza, in seguito alla ratifica da parte di Israele di un cessate il fuoco con Hamas. "Stiamo stanziando 29 milioni di euro per gli aiuti umanitari. Insieme all'Egitto, programmeremo una conferenza per la ricostruzione di Gaza", ha dichiarato Merz su X, aggiungendo che la Germania si assumerà la responsabilità del processo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: merz - germania
Campagna contro la giurista pro aborto proposta dalla Spd: in Germania la prima mini-crisi nel governo Merz
Merz: la Germania non deve sovraccaricarsi di immigrazione irregolare
Germania, giudice pro aborto bloccata e Merz in panne: il governo si spacca sulle nomine della Corte costituzionale
In Germania il Governo del Cancelliere Merz ha annunciato di aver approvato un provvedimento che autorizza la Polizia Federale ad abbattere droni pericolosi che volano su siti sensibili il cui numero di avvistamenti è aumentato in modo esponenziale in que - facebook.com Vai su Facebook
A Berlino tornano i falchi, ma non al Bundestag. Dopo anni di rigore, la #Germania di Merz sceglie la via del debito e rilancia crescita e investimenti. È la fine della “Deutschland Illusion”... #GAMItalia #GAMinvestments #AlphaeBeta https://gam.com/it/our-thinki - X Vai su X
Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza' - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania stanzierà 29 milioni di euro in aiuti umanitari ... Da iltempo.it
Germania, le picconate alla retorica bellicista di Merz e i dubbi sul riarmo - Una piccola frazione dei socialdemocratici ha contestato l’opera di militarizzazione tedesca contro il nemico russo, chiedendo al governo più diplomazia. Si legge su lettera43.it